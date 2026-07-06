Nove famiglie su dieci considerano i nidi un elemento fondamentale per la crescita dei propri figli, secondo un sondaggio condotto tra 569 coppie, l’80% di quelle iscritte nella primavera 2025. Il 95% delle famiglie intervistate dichiara di fidarsi delle educatrici. La ricerca, realizzata dal gestore Koinè nell’hinterland, ha coinvolto principalmente famiglie di Vimodrone e zone vicine.

Nove famiglie su dieci vedono nei nidi un motore di crescita per i propri figli. E oltre il 95% dice di fidarsi delle educatrici. È il risultato della prima Valutazione di impatto sociale del servizio firmata dal gestore Koinè nell’hinterland, a cominciare da Vimodrone: l’indagine ha coinvolto 569 coppie, l’80% degli iscritti nella primavera 2025. I dati raccontano un’esperienza che va oltre la conciliazione casa-lavoro. Per la maggioranza dei genitori al nido "i bambini acquistano autonomia, imparano a relazionarsi con gli altri e sviluppano competenze fondamentali per la crescita". Per il 92% delle famiglie ci sono progressi nell’autonomia e nelle competenze motorie, per l’88% nello sviluppo comunicativo e linguistico, mentre l’86% evidenzia miglioramenti nella gestione delle emozioni e dei rapporti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Nidi, il sondaggio: il 95% delle famiglie si fida delle educatrici

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