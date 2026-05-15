Nidi e materne il Pd | Prolungare i servizi il Comune si faccia carico delle esigenze delle famiglie

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Forlì ha avviato le iscrizioni per il prolungamento estivo dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali, aperto dal 30 aprile. La misura riguarda i bambini di famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati e mira a offrire un servizio di sostegno durante il periodo estivo. La proposta è stata avanzata dal Partito Democratico, che ha chiesto all’amministrazione comunale di assumersi la responsabilità di gestire e finanziare queste attività per rispondere alle esigenze delle famiglie.

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Il Comune di Forlì ha aperto lo scorso 30 aprile le iscrizioni per il prolungamento estivo dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali, in favore dei bambini i cui genitori lavorano entrambi. Tuttavia, è la riflessione dei consiglieri comunali del Pd Federico Morgagni e Flavia Cattani, “la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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