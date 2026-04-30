L'Assemblea capitolina ha approvato una mozione che prevede la proroga delle graduatorie per le educatrici dei nidi a Roma fino al 2027. La decisione riguarda le liste di assegnazione del personale per i servizi educativi finanziati dal comune. La delibera interessa le graduatorie esistenti e i criteri di aggiornamento, con l’obiettivo di garantire continuità nei servizi fino a quella data.

? Cosa sapere L'Assemblea capitolina approva mozione per prorogare le graduatorie dei nidi a Roma entro il 2027.. La misura mira a tutelare il lavoro di numerose educatrici precarie del Comune di Roma.. L’Assemblea capitolina ha approvato una mozione per sollecitare il governo a garantire la proroga delle graduatorie dei nidi a Roma, cercando di proteggere il lavoro di numerose educatrici precarie prima della scadenza del 2027. Il countdown per il termine dell’anno educativo 202627 è ormai iniziato e porta con sé una forte preoccupazione per la stabilità occupazionale nel settore dell’infanzia. La lista delle lavoratrici che attendono un inserimento definitivo è ancora molto estesa, alimentando il timore che molte professioniste possano rimanere escluse dai servizi dopo la fine della validità delle attuali graduatorie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nidi a Roma: mozione per la proroga delle graduatorie delle educatrici

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