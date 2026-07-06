Neymar ha annunciato il suo addio alla nazionale brasiliana dopo la partita in cui ha segnato un rigore, ma il Brasile ha perso 2-1. Dopo il fischio finale, il giocatore ha mostrato emozione e ha dichiarato di averci provato, ma ora la sua esperienza con la squadra si conclude. La partita si è disputata in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli su future convocazioni o motivazioni.

Dopo le lacrime al fischio finale, l'addio. Il campione brasiliano Neymar, autore del gol su rigore nel match perso dal Brasile per 2-1 contro la Norvegia negli ottavi di finale dei Mondiali, ha annunciato al termine della partita la decisione di chiudere l'esperienza con la Selecao: "Ho iniziato qui, finisco qui", ha spiegato riportando alla memoria il suo primo gol con la maglia verdeoro, segnato proprio al MetLife Stadium nel 2010, in un'amichevole vinta contro gli Stati Uniti. "Ho provato e provato, ma è finita", ha detto Neymar. Il calciatore brasiliano è sceso in campo per quindici volte con la maglia numero 10 della nazionale ai Mondiali. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Neymar dice addio alla nazionale: “Ci ho provato, ora è finita qui”

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