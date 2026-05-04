Achille Polonara dice addio al basket | Ci ho provato ma è ora di smettere Voglio che mi ricordiate per quel che ero

Achille Polonara, giocatore di basket originario di Ancona, ha annunciato pubblicamente la decisione di smettere di giocare. Dopo aver affrontato un trapianto di midollo osseo per la leucemia mieloide acuta, aveva ripreso ad allenarsi individualmente nelle ultime settimane. Nel suo messaggio sui social, ha affermato di averci provato, ma ha deciso di concludere la carriera sportiva, desiderando essere ricordato per ciò che era stato.

Achille Polonara annuncia l’addio al basket giocato con un messaggio social. Il giocatore anconetano nei mesi scorsi è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo per guarire dalla leucemia mieloide acuta e, di recente, aveva ripreso a giocare con degli allenamenti individuali. “Grazie a.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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