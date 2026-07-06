New York grande successo per la mostra Italy calls the world

Da gbt-magazine.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A New York presso la Fridman Gallery è andata in scena la mostra espositiva internazionale ideata e diretta dalla  FC ART CURATOR EVENTS. L’evento ha goduto del patrocinio del  Comites  e del sostegno di sponsor italiani ed internazionali quali  VVHTV Hamptons TV, Arte 5.0, Ceasair Sp. z o.o., Costrek Studio, I Love Italy News Arte e Cultura, ICM & engineering srl e Pandora Energia.  Ha conquistato il pubblico della Grande Mela e il popolo del web. La mostra ha usufruito degli schermi di Times Square   per completare con un servizio tv su  Hamptons Television, official media partner dell’evento. New York, la mostra ha unito artisti di 25 Paesi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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