A New York presso la Fridman Gallery è andata in scena la mostra espositiva internazionale ideata e diretta dalla FC ART CURATOR EVENTS. L’evento ha goduto del patrocinio del Comites e del sostegno di sponsor italiani ed internazionali quali VVHTV Hamptons TV, Arte 5.0, Ceasair Sp. z o.o., Costrek Studio, I Love Italy News Arte e Cultura, ICM & engineering srl e Pandora Energia. Ha conquistato il pubblico della Grande Mela e il popolo del web. La mostra ha usufruito degli schermi di Times Square per completare con un servizio tv su Hamptons Television, official media partner dell’evento. New York, la mostra ha unito artisti di 25 Paesi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - New York, grande successo per la mostra “Italy calls the world”

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How New York City Styles Ralph Lauren (Summer 2026 Street Style)

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