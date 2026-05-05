Grande successo per la 51esima Mostra mercato dell' artigianato della Valtiberina Toscana

La 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana si è conclusa domenica ad Anghiari, dopo aver avuto due turni di apertura, dal 24 al 26 aprile e dal 1° al 3 maggio. L’evento ha attirato numerosi visitatori, con esposizioni e bancarelle di artigiani locali e regionali. La manifestazione si svolge ogni anno, coinvolgendo diverse categorie dell’artigianato.

Si è conclusa domenica la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana che si è svolta ad Anghiari dal 24 al 26 aprile e dal 1° al 3 maggio. Come da tradizione, tanti i visitatori che hanno passeggiato nel centro storico del paese durante la manifestazione, apprezzando la qualità.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Grande successo per la 51ª Mostra mercato dell’artigianato della Valtiberina toscanaArezzo, 5 maggio 2026 – Si è conclusa domenica la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana che si è svolta ad Anghiari dal 24 al... Secondo weekend con la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina ToscanaArezzo, 2 maggio 2026 – È cominciato il secondo e ultimo fine settimana della 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, nel... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Secondo weekend con la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana; Anghiari in doppia festa: Mostra dell’Artigianato e Santissimo Crocifisso; L’amore è una favola e un martirio: Chiara Francini racconta la coppia tra ironia e verità. Grande successo per la 51ª Mostra mercato dell’artigianato della Valtiberina toscanaArezzo, 5 maggio 2026 – Si è conclusa domenica la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana che si è svolta ad Anghiari dal 24 al 26 aprile e dal 1° al 3 maggio. Come da tradizione ... lanazione.it Si è chiusa ieri la Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana Giorni pieni di persone, botteghe, mani che creano e belle vibes! Anghiari ancora una volta si è riempito di vita. Grazie a chi c’era, a chi ha partecipato, a chi ha reso possibile tutto que - facebook.com facebook