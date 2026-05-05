Grande successo per la 51esima Mostra mercato dell' artigianato della Valtiberina Toscana

Da arezzonotizie.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana si è conclusa domenica ad Anghiari, dopo aver avuto due turni di apertura, dal 24 al 26 aprile e dal 1° al 3 maggio. L’evento ha attirato numerosi visitatori, con esposizioni e bancarelle di artigiani locali e regionali. La manifestazione si svolge ogni anno, coinvolgendo diverse categorie dell’artigianato.

Si è conclusa domenica la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana che si è svolta ad Anghiari dal 24 al 26 aprile e dal 1° al 3 maggio. Come da tradizione, tanti i visitatori che hanno passeggiato nel centro storico del paese durante la manifestazione, apprezzando la qualità.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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