Grande successo per la 51ª Mostra mercato dell’artigianato della Valtiberina toscana

Si è conclusa domenica la 51ª edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, che si è svolta ad Anghiari tra il 24 e il 26 aprile e tra il 1° e il 3 maggio. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi artigiani e visitatori, con esposizioni di prodotti locali e spazi dedicati alle tradizioni della zona. La mostra ha attirato un buon afflusso di pubblico nelle due settimane di svolgimento.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Si è conclusa domenica la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana che si è svolta ad Anghiari dal 24 al 26 aprile e dal 1° al 3 maggio. Come da tradizione, tanti i visitatori che hanno passeggiato nel centro storico del paese durante la manifestazione, apprezzando la qualità delle eccellenze proposte dagli artigiani presenti nelle oltre 50 botteghe dislocate nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia. Molto apprezzate anche le oltre 150 opere di artigianato artistico de “I Mestieri dell’arte fra Tevere ed Arno” ospitate nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Pretorio, così come le...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande successo per la 51ª Mostra mercato dell’artigianato della Valtiberina toscana Notizie correlate Secondo weekend con la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina ToscanaArezzo, 2 maggio 2026 – È cominciato il secondo e ultimo fine settimana della 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, nel... Anghiari celebra l’eccellenza del “fatto a mano”: torna la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina ToscanaÈ stata presentata questa mattina, presso la sede di Arezzo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grande successo per la conferenza sul Pomarancio al Teatro de Lardarel di Pomarance; Dell'Amore Club Tour, grande successo per il ritorno live di Levante; Grande successo per il primo week end di Aperyshow: oltre 60mila all'ex Dogana; Grande successo per la terza edizione del Ritrovo della Domenica. Grande successo ad Amandola per la seconda Fiera Agricola dei SibilliniEVENTI - Un fine settimana dedicato alle eccellenze del territorio, alle tradizioni e al futuro del settore primario nel cuore del borgo marchigiano. L'evento è stato promosso e patrocinato dal Comune ... cronachefermane.it Premio Giornalismo Euro Mediterraneo, grande successo per la seconda edizioneSi è svolta con grande partecipazione e straordinario successo la seconda edizione del Premio Giornalismo Euro Mediterraneo, ospitata nella prestigiosa cornice del Circolo degli Esteri. L’evento ha re ... adnkronos.com Grande successo per il convegno "Cibo che Vale" Politiche nazionali antispreco e sfide regionali In una Sala Regia gremita, la lotta allo #sprecoalimentare ha ricevuto la dovuta attenzione dalla comunità viterbese. Esponenti politici, associazioni di volonta - facebook.com facebook