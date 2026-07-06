Netflix ha annullato il progetto di un film storico su Annibale Barca, con Denzel Washington come protagonista. Il film, considerato un kolossal, non entrerà più in produzione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando la fine del progetto. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni dell’interruzione.

Il tanto atteso kolossal storico di Netflix incentrato sulla figura del generale cartaginese Annibale Barca, che avrebbe dovuto vedere come protagonista il premio Oscar Denzel Washington, è ufficialmente naufragato. A rivelare la doccia fredda è stato il celebre direttore della fotografia Robert Richardson, definendo il progetto “effettivamente morto”. La pellicola, che avrebbe segnato una nuova e attesissima collaborazione tra Denzel Washington e il regista Antoine Fuqua (coppia d’oro dietro al successo di Training Day ed The Equalizer ), non vedrà mai la luce sulla piattaforma di streaming. Perché il film su Annibale di Antoine Fuqua è stato cancellato?. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - Netflix cancella il kolossal su Annibale con Denzel Washington: il progetto è ufficialmente morto

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