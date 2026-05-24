Il nome Ainett Stephens forse non lo ricordano in tanti, ma basta aggiungere che era la Gatta Nera de Il Mercante in Fiera in tv per farla immediatamente visualizzare nella mente di chi tra il 2005 e il 2014 era solito guardare la tv. Nata 44 anni fa in Venezuela, Ainett Stephens è stata un volto molto noto della tv di quegli anni, imponendosi per la sua statuaria bellezza, al punto che c'era chi l'aveva soprannominata la Naomi Campbell d'Italia. "Essere paragonata a lei, icona di stile e di bellezza, modello per tutte le donne afro discendenti, non poteva che essere un vanto per me" ha detto in un'intervista concessa al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ainett Stephens, i ricordi "Gatta Nera" tra basket, Denzel Washington e il successo: "Mi spedivano..."

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