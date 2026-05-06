Man on Fire: Sete di vendetta arriva su Netflix con un’eredità pesante. Il romanzo di A.J. Quinnell è già stato portato sullo schermo più volte, ma per molti il riferimento resta inevitabilmente il film del 2004 diretto da Tony Scott con Denzel Washington. Questa nuova versione seriale prova a prendere le distanze da quel modello, ampliando la storia, cambiando alcune dinamiche e spostando il racconto verso un territorio più psicologico e meno puramente action. Il centro resta John Creasy, qui interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, ex militare segnato da una missione finita nel sangue e da un trauma che lo ha lasciato svuotato, isolato, incapace di convivere con se stesso.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Man on Fire: Sete di vendetta trasforma il cult con Denzel Washington in un thriller molto più oscuro

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Temi più discussi: Man on Fire (Netflix): recensione della serie in 7 episodi tra vendetta e trauma; Man on Fire, recensione: la serie è un concentrato (sbilanciato) di azione e dramma psicologico; Man on Fire su Netflix è una serie a due facce che eccede in ambizione; Man on Fire è l’ennesima serie sempre uguale di Netflix.

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