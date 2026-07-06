Netanyahu | ‘no ricostruzione di Gaza senza disarmo di Hamas’

Durante una riunione di gabinetto, il premier israeliano ha dichiarato che non ci sarà ricostruzione di Gaza senza il disarmo di Hamas. La frase è stata riportata dai media locali e si inserisce nel contesto delle discussioni sulle operazioni militari e le future strategie per la regione. La posizione ufficiale evidenzia la richiesta di smilitarizzare il gruppo prima di qualsiasi intervento di ripristino. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali in merito.

Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu durante la riunione di gabinetto odierna, secondo quanto riportano i media israeliani. L’affermazione sarebbe arrivata alla luce delle notizie secondo cui il ‘Board of Peace’ si sta mobilitando per portare avanti la ricostruzione delle aree ancora sotto il controllo dell’Idf (almeno il 60% della Striscia di Gaza) anche senza il disarmo di Hamas. Sempre nel corso della stessa riunione, i media israeliani riportano che Netanyahu avrebbe affermato sul Libano: ”Ho sentito dire dai media che il Presidente Trump ha chiesto di non intervenire contro i tunnel del terrore in Libano. Questa è una favola, una fake news: non mi ha detto nulla al riguardo, né io gliel’ho chiesto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Netanyahu links Gaza reconstruction to Hamas disarmament

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