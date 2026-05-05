In un importante sviluppo nella regione, Hamas ha annunciato che Mashaal assumerà un ruolo di leadership all’interno del gruppo, con l’obiettivo di impedire il disarmo a Gaza. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni tra le parti coinvolte, e si svela anche la sostituzione di Sinwar con nuovi comandanti. La nomina di Mashaal potrebbe avere ripercussioni sulle strategie adottate da alcuni attori internazionali, tra cui l’amministrazione americana.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi comandanti che sostituiranno Sinwar a Gaza?. Come influirà la nuova leadership di Mashaal sulla strategia di Trump?. Perché il Board of Peace non riesce a gestire la transizione?. Quali saranno le conseguenze del rifiuto del disarmo per la stabilità regionale?.? In Breve Khalil al-Hayya gestirà Gaza mentre Zaher Jabareen dirigerà le operazioni in Cisgiordania.. Nuova gerarchia risponde alle perdite di Yahya Sinwar e Saleh al-Arouri.. Il Board of Peace appare privo di fondi per gestire la transizione.. Mashaal mantiene basi operative tra il Qatar e la Turchia con legami iraniani.. Khaled Mashaal assume la guida suprema di Hamas con l’obiettivo di bloccare ogni processo di smobilitazione a Gaza, inviando un segnale netto verso Israele e Donald Trump.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamas: Mashaal guida il gruppo per bloccare il disarmo a Gaza

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