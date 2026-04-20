Disarmo a metà | Hamas pronto a trattare solo su alcune armi L' ultima presa in giro

Hamas ha dichiarato di essere disposto a consegnare alcune armi appartenenti alla polizia e alle forze di sicurezza interna, tra cui migliaia di fucili automatici. Tuttavia, ha precisato che non rinuncerà ai propri razzi e alle armi pesanti. La posizione del gruppo si scontra con le richieste di Stati Uniti e Israele, i quali chiedono un disarmo totale del gruppo. La questione rimane al centro di negoziati e tensioni nella regione.

Hamas è disposto a cedere solo "alcune armi" in dotazione della polizia e delle forze di sicurezza interna, come ad esempio migliaia di fucili automatici, ma non a rinunciare ai suoi razzi e alle armi pesanti, come richiesto da Stai Uniti e da Israele che vogliono un disarmo totale del gruppo. Lo hanno detto due funzionari di Hamas al New York Times a condizione di anonimato. Le fonti hanno spiegato che verranno consegnate le armi al Comitato nazionale per l'amministrazione di Gaza, il gruppo tecnocratico istituito dal Board of Peace del presidente americano Donald Trump per governare l'enclave palestinese dopo due anni di guerra. Secondo gli analisti, la dichiarazione dei funzionari di Hamas al New York Times rappresenta un cambiamento di rotta sul tema del disarmo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Disarmo a metà: Hamas pronto a trattare solo su alcune armi. L'ultima presa in giro Notizie correlate Gaza, trovato il corpo dell’ultima vittima del 7 ottobre. Netanyahu: “Ora disarmo di Hamas”Il corpo dell’ultima vittima israeliana del 7 ottobre 2023 rimasto a Gaza è stato ritrovato. Leggi anche: Conte: “50 milioni per sicurezza e miliardi in armi, una presa in giro” Contenuti di approfondimento Si parla di: Hamas respinge il piano di disarmo di Gaza, afferma un funzionario palestinese. Incontro tra Hamas e gli Stati Uniti: il piano di smilitarizzazione mette alla prova l'accordoSecondo il Jerusalem Post, Hamas ha respinto il piano di disarmo presentato dal Consiglio di pace guidato dagli Stati Uniti, chiedendo emendamenti View on euronews ... msn.com Gaza: Hamas tra cessate il fuoco, disarmo e ricostruzioneTra dichiarazioni pubbliche e trattative riservate, Hamas rivendica il rispetto del cessate il fuoco ma respinge il disarmo, mentre Stati Uniti e mediatori regionali lavorano a un piano graduale che ... panorama.it