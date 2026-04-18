Politeama in attesa di un futuro ma spunta il degrado | rifiuti nell’area dell’ex cineteatro
L’area dell’ex cineteatro Politeama continua a essere al centro di incertezze, con aste che non hanno ancora portato a una nuova destinazione. Nel frattempo, si segnala un peggioramento delle condizioni di abbandono, con rifiuti e segni di degrado che si accumulano nell’area. La situazione resta in stallo, mentre la presenza di rifiuti evidenzia il livello di incuria in cui si trova il sito.
Mentre il destino dell’ex cineteatro Politeama resta sospeso tra aste andate deserte e attese di una nuova vendita, dal cuore della città arriva una segnalazione che riporta l’attenzione su un altro problema: il degrado.Una lettrice ha inviato alcune foto scattate nella giornata di ieri, 17.🔗 Leggi su Quicomo.it
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Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Politeama in attesa di un futuro, ma spunta il degrado: rifiuti nell’area dell’ex cineteatro; Sassari, via Politeama chiusa, quando cambia il percorso della linea 8; Toulì, al Politeama Genovese arrivano i Pirati dei caruggi; Michelangelo Antonioni e la Poetica dello Spazio: Il quinto appuntamento di Millimetri al Politeama di Tolentino.
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