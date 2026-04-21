A Morciola, frazione di Vallefoglia, si è svolta una protesta contro il passaggio dei camion dei rifiuti nella Borgatina, conosciuta anche come Mulino Ruggeri. La piccola comunità di circa trenta famiglie si lamenta del traffico intenso e del disturbo causato dai mezzi pesanti che attraversano il loro quartiere. La situazione ha portato alcuni residenti a manifestare pubblicamente, evidenziando le difficoltà quotidiane legate a questa problematica.

La Borgatina soffre per il passaggio dei mezzi pesanti. La frazione, conosciuta anche come Mulino Ruggeri, è un agglomerato storico alle porte di Morciola, frazione di Vallefoglia, in cui vivono trenta famiglie. In mezzo ai caseggiati, una strada stretta senza via d’uscita, in cui il passaggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e quello dei camion a servizio di un deposito di legname ogni volta risulta molto complicato. Anche perché sia i cassonetti sia il magazzino si trovano alla fine del percorso, costringendo gli autisti dei mezzi a compiere manovre in uscita dalla strada in retromarcia. Ragioni per cui qualche anno fa gli abitanti della frazioncina hanno scritto al Comune lamentandosi delle condizioni della viabilità, sperando in una proposta risolutiva che non è arrivata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Noi ostaggio dei camion rifiuti". Monta la protesta alla Borgatina

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