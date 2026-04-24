Università e carcere a Borgo San Nicola seminari con studenti detenuti e liberi

A Borgo San Nicola sono stati organizzati seminari che coinvolgono studenti detenuti e studenti “liberi”. Sono stati allestiti dieci posti riservati a chi non si trova in carcere, mentre un’aula all’interno della struttura penitenziaria ospita incontri tra i detenuti iscritti all’università e gli altri partecipanti. L’iniziativa prevede un confronto diretto tra le due realtà.

LECCE - Dieci posti per studenti “liberi”, un’aula dentro il carcere e un confronto diretto con chi sta scontando una pena ma ha scelto di iscriversi all’università. Parte da qui “Oltre le mura”, il ciclo di seminari che l’Università del Salento porta nella casa circondariale di Borgo San Nicola.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Rivolta a Borgo San Nicola: indagati 29 detenuti per l’assaltoLa Procura di Lecce ha formalizzato la chiusura delle indagini preliminari riguardanti la violenta rivolta scoppiata il 15 novembre 2025 all'interno... Cena speciale al carcere della Dogaia: ai fornelli i detenuti-studentiPrato, 2 aprile 2026 – Un’accoglienza impeccabile e piatti cucinati con creatività e cura. Altri aggiornamenti Rissa nel carcere Borgo San Nicola a Lecce: tra gli indagati cinque baresiCinque detenuti baresi risultano tra gli indagati per la rissa scoppiata nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce ... trmtv.it Sport e rinascita nel carcere di Lecce: a Borgo San Nicola una partita che unisceNei giorni scorsi, presso la casa circondariale di Lecce Borgo San Nicola, si è svolta una partitella tra una rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e una mista tra studenti ... quotidianodipuglia.it