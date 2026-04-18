Teatro e memoria | tra poesia e la ricetta di Danilo Dolci

Nel fine settimana, la Gilda Sconzajuocu ospiterà due eventi teatrali che affronteranno temi legati alla poesia e alla memoria sociale. La programmazione prevede rappresentazioni che metteranno in scena testi e riflessioni legate alla storia e alle tradizioni, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e approfondimento. L’iniziativa si inserisce in un calendario dedicato alla promozione della cultura e del teatro locale.

Il palcoscenico della Gilda Sconzajuocu si prepara a un weekend di intensa riflessione culturale, con due appuntamenti teatrali che spaziano dalla poesia alla memoria sociale. La rassegna Vuci ‘o Vièntu prosegue il suo percorso, proponendo sabato sera una performance ispirata alla letteratura e domenica pomeriggio un racconto che intreccia cucina e impegno civile nel territorio di Trappeto. Tra la forza della parola e l’impegno di Danilo Dolci. La programmazione del fine settimana offre due visioni distinte ma profondamente radicate nella storia e nell’identità locale. Sabato, alle ore 21:30, Simona Adele Buscemi presenterà Ancestrale, un lavoro che trae ispirazione dal libro di poesie scritto da Goliarda Sapienza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teatro e memoria: tra poesia e la ricetta di Danilo Dolci Notizie correlate Ceglie Messapica: il ritorno di Danilo Dolci tra lotta e sogniSabato 18 aprile, alle ore 21:30, il locale Retroscena a Ceglie Messapica diventerà il palcoscenico di un incontro che intreccia memoria storica e... Leggi anche: "Ancestrale" e "La ricetta di Danilo": doppio appuntamento teatrale nel weekend da Gilda Sconzajuocu Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Noicàttaro, il teatro più piccolo d’Europa rilancia: quattro spettacoli per l’Atto 2 della stagione; Il tuo segno nel tempo: la mostra sul ruolo dell’arte nella costruzione della memoria e nella responsabilità civile; Francesco Biondo – Bruciano le Parole, Bruciano / Il Tuo Segno Nel Tempo. Passeggiate alla scoperta dei luoghi di Danilo Dolci – Trappeto e Terrasini - facebook.com facebook