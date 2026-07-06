Nel Barese, un coriandolaio di lunga data racconta di aver iniziato a 10 anni e di portare avanti il mestiere da oltre 35 anni. Vincenzo Lombardi, nato nel 1948 e residente a Putignano, è considerato un punto di riferimento nel settore, legato al Carnevale locale. La sua attività si concentra sulla produzione di coriandoli, che definisce un dono di allegria. La tradizione si tramanda da generazioni, mantenendo viva una professione che resiste nel tempo.

"Sono 35 - 36 anni che faccio i coriandoli e dall'età di 10 anni andavamo a scuola a imparare il mestiere". Vincenzo Lombardi, classe 1948, a Putignano - città pugliese famosa per il suo Carnevale - è un'istituzione. Nella sua piccola bottega del centro storico realizza i coriandoli come una volta. "Fanno divertire grandi e piccoli e regalo allegria", afferma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Nel Barese resiste il mestiere del coriandolaio: "Regalo allegria"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Wonderbox – Fuga dalla Città Idea Regalo – per Due Pacchetto Viaggio Regalo per Due Valido per 3 Anni E 3 Mesi | Cofanetto Regalo Donna, Cofanetto Regalo Uomo | Gift Box – idea regalo interUn cofanetto regalo Wonderbox permette di prenotare una fuga dalla città per due persone.

WONDERBOX – Cofanetto Regalo – 3 Giorni in Fuga – 2325 Soggiorni – 2 Notti – Regali di Coppia per Trascorrere Un Weekend di Esplorazione del Territorio, Idee Regalo per Anniversario – idea regalo interUn cofanetto regalo offre 3 giorni di fuga con soggiorni di due notti, ideali per coppie che vogliono esplorare il territorio.