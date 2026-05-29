WONDERBOX – Cofanetto Regalo – 3 Giorni in Fuga – 2325 Soggiorni – 2 Notti – Regali di Coppia per Trascorrere Un Weekend di Esplorazione del Territorio Idee Regalo per Anniversario – idea regalo inter

Da justcalcio.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cofanetto regalo offre 3 giorni di fuga con soggiorni di due notti, ideali per coppie che vogliono esplorare il territorio. Sono disponibili 2.325 opzioni di soggiorno, pensate come idee regalo per anniversari o weekend di relax. Il prodotto include anche un video che mostra il cofanetto in uso, rivolto a tifosi e appassionati di idee regalo legate all'Inter.

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