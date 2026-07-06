Nel 2026 la più grande banca italiana ha incrementato le proprie partecipazioni in Bitcoin guadagnando 3.700 euro di reddito passivo giornaliero tramite il cloud mining di FTMINING nel rispetto del quadro normativo MiCA

Nel 2026, la principale banca italiana ha aumentato le proprie quote di Bitcoin, ottenendo circa 3.700 euro di reddito passivo al giorno attraverso il mining nel cloud di FTMINING. Questa attività si svolge nel rispetto delle norme del quadro MiCA. Nel frattempo, il mercato globale degli asset digitali sta entrando in una fase di maturazione, secondo le previsioni del settore europeo della cripto-finanza.

Con la maturazione del mercato globale degli asset digitali prevista per il 2026, il settore europeo della cripto-finanza sta entrando in una nuova fase di sviluppo. In particolare, con la piena attuazione del Regolamento UE sui mercati delle criptovalute (MiCA), il quadro normativo per gli asset digitali è diventato più chiaro, creando un ambiente di sviluppo più standardizzato sia per gli istituti finanziari tradizionali che per le aziende blockchain. Recentemente, importanti banche italiane hanno continuato ad espandere le proprie attività legate agli asset digitali, generando un reddito passivo giornaliero di 3700 euro grazie al cloud mining di FTMINING, nel rispetto del quadro normativo MiCA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Il sistema bancario italiano chiude il 2025 con il nuovo record di utili a 27,7 mld

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