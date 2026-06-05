Città Sant' Angelo il comune più ricco per reddito medio nel Pescarese | oltre 24.700 euro annui per abitante
A Città Sant’Angelo il reddito medio per abitante supera i 24.700 euro all’anno, risultando il più alto tra i comuni della provincia di Pescara. La cifra indica un livello di benessere superiore rispetto ad altre località della zona. Nessun altro centro nel Pescarese raggiunge questa soglia di reddito medio annuo pro capite. La rilevazione si basa su dati ufficiali relativi ai redditi delle famiglie residenti.
I cittadini di Città Sant'Angelo sono quelli con reddito medio per abitante più alto in provincia di Pescara. A farlo sapere il sindaco Matteo Perazzetti che commenta il dato del ministero sulla crescita dei redditi nel 2024. Nel dettaglio, si tratta di 24.701 euro di media per abitante (+17,3%). 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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