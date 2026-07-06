Quando una delle nazionali più vincenti della storia del calcio saluta un Mondiale prima del previsto, il risultato passa rapidamente in secondo piano rispetto alle conseguenze. Le aspettative, alimentate per mesi, lasciano spazio alla delusione, mentre ogni scelta tecnica viene analizzata nei minimi dettagli. È uno scenario che si ripete ciclicamente nel calcio, ma che assume contorni ancora più pesanti quando riguarda una squadra abituata a inseguire soltanto la vittoria. Dopo il triplice fischio, il dibattito si sposta inevitabilmente fuori dal campo. Opinionisti, ex protagonisti e tifosi iniziano a cercare le cause della sconfitta, dividendo responsabilità e puntando l’attenzione sulle decisioni che avrebbero potuto cambiare il destino della partita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Nei guai”. Ancelotti massacrato ai Mondiali, adesso per lui la situazione è tesa

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