Ancelotti ha chiamato Neymar prima della convocazione ai Mondiali | lui ha accettato tutte le condizioni

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della comunicazione ufficiale della convocazione ai Mondiali, l’allenatore ha contattato telefonicamente il calciatore, illustrandogli alcune condizioni. Neymar ha accettato tutte le richieste senza esitazioni, consentendo così la sua presenza nella lista dei convocati. La decisione di includerlo è arrivata dopo questa conversazione, che ha chiarito i termini dell’accordo tra le parti. La convocazione è stata resa nota successivamente, senza ulteriori dettagli sui contenuti della conversazione.

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Carlo Ancelotti alla fine ha deciso di convocare Neymar per i Mondiali, ma prima dell'ufficialità ha chiamato il calciatore per porgli condizioni, pienamente accettate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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