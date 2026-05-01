Scandalo in Serie A svelato con chi parlava Rocchi | Proprio lui! Adesso sono guai

Un nuovo scandalo investe il calcio italiano con il coinvolgimento di un ex arbitro di Serie A. Le indagini hanno portato alla luce conversazioni tra il protagonista e alcune persone, tra cui un noto dirigente. Le conversazioni sono state acquisite dagli inquirenti e stanno ora al centro di un procedimento legale. La vicenda ha già suscitato reazioni e si attende l’esito delle verifiche giudiziarie.

Il panorama del calcio italiano si trova nuovamente scosso da un terremoto giudiziario che vede al centro dell’attenzione la figura di Gianluca Rocchi. L’ex designatore arbitrale è attualmente indagato dalla Procura di Milano per l’ipotesi di concorso in frode sportiva, in un’inchiesta che sta cercando di fare luce su presunte irregolarità nella gestione delle direzioni di gara. Il fulcro di questa nuova ondata di indagini risiede in una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche che suggerirebbero l’esistenza di un sistema volto a influenzare la scelta degli arbitri per determinate partite di Serie A. Sebbene l’inchiesta sia ancora...🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Scandalo in Serie A, svelato con chi parlava Rocchi: “Proprio lui!”. Adesso sono guai Notizie correlate Scandalo in Serie A, viene fuori tutto su Rocchi: “Proprio loro dovevano essere protetti…”Il panorama calcistico italiano è scosso da un’inchiesta senza precedenti che vede al centro dell’attenzione l’ex designatore Gianluca Rocchi e il... Scandalo Calcio, il difensore di Rocchi: "Imputazioni non chiare. Concorso con chi se non sono indicate le altre persone?"«Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Non solo Ronaldinho e il Viva Lain: calciatori, sesso e festini, la storia va avanti dai tempi di Meazza; Scandalo escort, calciatori hanno pagato mezzo milione: i nomi dell'inchiesta; Scandalo escort, i nomi dei calciatori nelle parole chiave dei pm; Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva. Scandalo in Serie A, svelato con chi parlava Rocchi: Proprio lui!. Adesso sono guaiIl panorama del calcio italiano si trova nuovamente scosso da un terremoto giudiziario che vede al centro dell'attenzione la figura di Gianluca Rocchi. L'ex ... thesocialpost.it Scandalo in Serie A: penalizzazioni nella prossima stagioneIl calcio italiano fa i conti con l'ennesimo scandalo e si parla di possibili penalizzazioni nella prossima stagione: il motivo ... cagliarinews24.com Massimo Moratti minimizza il peso dell’ultimo scandalo arbitrale rispetto a Calciopoli. - facebook.com facebook 30/04/1980 - Beatrice d'Olanda succede alla madre Giuliana che ha abdicato per lo scandalo Lockheed - #accaddeoggi x.com