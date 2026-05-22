Nato Rubio avverte | ‘Trump deluso dagli alleati’

Da ildifforme.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento recente, un rappresentante ha dichiarato che l’ex candidato alla presidenza americana ha espresso delusione nei confronti di alcuni alleati. Si parla di un possibile rafforzamento delle relazioni tra Europa e Nato, con un vertice in Turchia previsto a luglio come momento chiave. La riunione potrebbe influenzare le future dinamiche tra gli Stati Uniti e i paesi europei all’interno dell’organizzazione atlantica. Nessuna altra informazione sui partecipanti o sui contenuti specifici è stata comunicata.

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Sembra ci si stia preparando ad un’Alleanza sempre più europea.Il vertice della Nato ad Ankaraa Luglio sarà l’ago della bilancia che deciderà il destino del rapporto tra Europa e Usa nell’ambito dell’Alleanza atlantica. E a darne i sentori concreti è il segretario di Stato statunitenseMarco Rubioche riferisce di un Donald Trump “rimasto francamente deluso dal mancato sostegno di alcuni alleati Nato all’attacco all’Iran“. Non è di certo la prima volta che arriva alla sponda europea dell’Atlantico il malcontento del presidente a stelle e strisce sulle azioni sostenute da Bruxelles nell’ambito delle iniziative di Washington. E le spiegazioni... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Rubio on Trumps speech: Hes great with crowds

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