Nato Rubio avverte | ‘Trump deluso dagli alleati’

Durante un evento recente, un rappresentante ha dichiarato che l’ex candidato alla presidenza americana ha espresso delusione nei confronti di alcuni alleati. Si parla di un possibile rafforzamento delle relazioni tra Europa e Nato, con un vertice in Turchia previsto a luglio come momento chiave. La riunione potrebbe influenzare le future dinamiche tra gli Stati Uniti e i paesi europei all’interno dell’organizzazione atlantica. Nessuna altra informazione sui partecipanti o sui contenuti specifici è stata comunicata.

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