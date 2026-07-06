Hélène Carrère d’Encausse, nata il 6 luglio 1929 a Parigi, è conosciuta per il suo lavoro sulla storia della Russia, dagli zar all’Unione Sovietica. La sua formazione include una congiunzione Sole-Luna in Cancro, e il padre era di origini georgiane. La sua passione per la lingua russa precede quella per il francese e si riflette nel suo impegno professionale, che l’ha portata a essere riconosciuta come una storica specializzata sulla Russia.

D ove nasce la fiamma dell’ambizione nel Tema Natale di Hélène Carrère d’Encausse? Nata apolide da padre georgiano sotto una congiunzione Sole-Luna in Cancro, porta nel cielo il marchio di un’appartenenza viscerale alla Russia, lingua amata prima ancora del francese. «Nipote delle steppe e madre dell’Académie, apolide e zarina»: così la Francia in lutto nel 2023 le ha reso omaggio con funerali di Stato e un commosso discorso di Emmanuel Macron. Oroscopo dell’anno 2026: le previsioni per i 12 segni zodiacali X Leggi anche › 8 libri brevi, ma indimenticabili, da leggere in un weekend Ma è Plutone in Leone, sostenuto dall’Ascendente Sagittario, a puntare verso il riscatto della sua famiglia aristocratica travolta dalla rivoluzione bolscevica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Nata il 6 luglio 1929 a Parigi, ha consacrato la vita allo studio della Russia, dagli zar all’Urss, fino a diventare «non una storica della Russia, ma una storica russa», secondo il figlio Emmanuel Carrère

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