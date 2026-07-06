NASpI e Dis-Coll luglio 2026 il calendario dei pagamenti Inps | le date dell’accredito

Da quifinanza.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per luglio 2026, l’Inps ha programmato i pagamenti della NASpI e della Dis-Coll. Le date degli accrediti riguardano migliaia di beneficiari che ricevono rispettivamente l’assegno di disoccupazione per lavoratori dipendenti e collaboratori senza impiego. Le somme saranno accreditate in base al calendario stabilito, garantendo l’erogazione ai beneficiari che attendono i fondi mensilmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche luglio 2026 è interessato dagli accrediti per migliaia di beneficiari dell’ assegno di disoccupazione, vale a dire NASpI e Dis-Coll. Si tratta di due misure che vengono riconosciute, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori che hanno perso l’impiego. Pagamento NASpI e Dis-Coll luglio 2026. NASpI è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, mentre la sigla Dis-Coll sta per disoccupazione dei collaboratori. Come accade regolarmente per NASpI e Dis-Coll, anche a luglio non c’è una data univoca per tutti i beneficiari. Le tempistiche dei pagamenti dipendono infatti da diversi fattori, tra cui: Per chi riceve già regolarmente la NASpI, l’accredito della mensilità è atteso nella prima metà del mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su INPS.

naspi e dis coll luglio 2026 il calendario dei pagamenti inps le date dell8217accredito
© Quifinanza.it - NASpI e Dis-Coll luglio 2026, il calendario dei pagamenti Inps: le date dell’accredito
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

NASpI Giugno 2026: Calendario Pagamenti e Prime Disposizioni INPS

Video NASpI Giugno 2026: Calendario Pagamenti e Prime Disposizioni INPS

Notizie e thread social correlati

Naspi e Dis Coll in arrivo a maggio 2026, le date dei pagamenti della disoccupazioneA maggio 2026 sono previste le date di pagamento per le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll.

Naspi e Dis-Coll a maggio 2026: il calendario degli scaglioni INPSA maggio 2026, l'INPS ha pubblicato il calendario con le date di accredito delle indennità Naspi e Dis-Coll, suddivise in scaglioni.

Temi più discussi: Pagamenti Inps luglio 2026, le date da segnare sul calendario; Pagamenti Inps luglio, dalle pensioni all'Assegno unico fino a quello di inclusione: date pagamenti e novità; Naspi scuola 2026: domanda, calcoli e scadenze per non perdere l’indennità; Calendario INPS Luglio 2026: Date e Giorni di Pagamento.

dis coll naspi e dis collNASpI e Dis-Coll luglio 2026, il calendario dei pagamenti Inps: le date dell’accreditoIl calendario dei pagamenti Inps di luglio 2026 per NASpI e Dis-Coll, con le date stimate dell’accredito in base alla domanda e alla pratica ... quifinanza.it

dis coll naspi e dis collNaspi e Dis-Coll, a giugno ripartono i bonifici: date variabili e primi accrediti con possibili arretratiPer i percettori già in pagamento gli accrediti sono attesi nella prima metà del mese. Tempi più lunghi per le nuove domande, mentre il Fascicolo previdenziale resta il riferimento ufficiale ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web