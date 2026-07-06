Per luglio 2026, l’Inps ha programmato i pagamenti della NASpI e della Dis-Coll. Le date degli accrediti riguardano migliaia di beneficiari che ricevono rispettivamente l’assegno di disoccupazione per lavoratori dipendenti e collaboratori senza impiego. Le somme saranno accreditate in base al calendario stabilito, garantendo l’erogazione ai beneficiari che attendono i fondi mensilmente.

Anche luglio 2026 è interessato dagli accrediti per migliaia di beneficiari dell’ assegno di disoccupazione, vale a dire NASpI e Dis-Coll. Si tratta di due misure che vengono riconosciute, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori che hanno perso l’impiego. Pagamento NASpI e Dis-Coll luglio 2026. NASpI è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, mentre la sigla Dis-Coll sta per disoccupazione dei collaboratori. Come accade regolarmente per NASpI e Dis-Coll, anche a luglio non c’è una data univoca per tutti i beneficiari. Le tempistiche dei pagamenti dipendono infatti da diversi fattori, tra cui: Per chi riceve già regolarmente la NASpI, l’accredito della mensilità è atteso nella prima metà del mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - NASpI e Dis-Coll luglio 2026, il calendario dei pagamenti Inps: le date dell’accredito

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NASpI Giugno 2026: Calendario Pagamenti e Prime Disposizioni INPS

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