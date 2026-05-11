A maggio 2026, l'INPS ha pubblicato il calendario con le date di accredito delle indennità Naspi e Dis-Coll, suddivise in scaglioni. Le date precise di pagamento variano in base alla data in cui è stata presentata la domanda e allo scaglione di appartenenza. L'INPS fornisce dettagli specifici riguardo ai giorni di accredito sul conto corrente per ciascun gruppo di beneficiari. La tempistica di ricezione dipende quindi dalla data di inoltro della richiesta e dalla posizione nello scaglione.

? Domande chiave Quando arriverà esattamente l'accredito sul conto per il tuo scaglione?. Come influisce la data della domanda sui tempi di pagamento?. Chi rischia di aspettare fino a 45 giorni per il sussidio?. Perché la partita IVA può impedire l'accesso alla Dis-Coll?.? In Breve Pagamenti distribuiti tra l'11 e il 18 maggio 2026 per evitare sovraccarichi bancari.. Domanda Naspi da presentare entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.. Naspi richiede 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni per i dipendenti.. Dis-Coll richiede 3 mesi di contributi versati dall'inizio dell'anno in corso..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Naspi e Dis-Coll a maggio 2026: il calendario degli scaglioni INPS

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pagamenti NASPI Aprile 2026: quando arriva la disoccupazione Inps

Notizie correlate

Pagamenti INPS di febbraio 2026: le date per Assegno unico, ADI, Naspi e Dis-CollAutorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Calendario NASpI e Dis-Coll, quando arriva il pagamento e come controllarloAnche ad aprile sono milioni gli italiani in attesa dei pagamenti Inps e tra le prestazioni più attese ci sono NASpI e Dis-Coll, che seguono...

Argomenti più discussi: Naspi e Dis Coll in arrivo a maggio 2026, le date dei pagamenti della disoccupazione; Pagamenti Inps di maggio 2026, le date da segnare sul calendario; Pagamenti Inps maggio 2026, dalle pensioni all'Assegno unico alla Naspi: il calendario completo; Naspi e Dis Coll Maggio: importi aggiornati, variazione e date pagamenti.

#corsigratis - Results on X | Live Posts & Updates - x.com x.com

Dipendente INPS AmA 3 anni dopo - Reddit reddit