naspi e dis coll in arrivo a maggio 2026 le date dei pagamenti della disoccupazione

A maggio 2026 sono previste le date di pagamento per le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll. Questi strumenti rappresentano le principali misure di sostegno per chi ha perso il lavoro nel paese. Le date di accredito si riferiscono alle mensilità di competenza e coinvolgono un ampio numero di beneficiari che attendono di ricevere i fondi. Le modalità di pagamento e le tempistiche sono state comunicate dall’ente competente.

Il pagamento della Naspi e della Dis-Coll, le principali forme di supporto alle persone che hanno perso il lavoro in Italia, si avvicina. La prossima settimana, tra l’11 e il 18 maggio 2026, inizieranno i versamenti dei contributi di disoccupazione per tutte le persone che ne hanno maturato il diritto e che quindi non hanno lavorato tra l’1 e il 30 aprile 2026. Non esiste, però, una data precisa per questo tipo di pagamenti. L’Inps, che gestisce l’intero sistema, procede infatti a scaglioni, e questo rende l’elargizione di questo ammortizzatore sociale graduale e diluito lungo l’arco di una settimana, di solito la seconda del mese. Quando arrivano la Naspi e la Dis-Coll a maggio 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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NASpI 2026: GUIDA COMPLETA e AGGIORNATA alla disoccupazione INPS

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