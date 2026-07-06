nascar briscoe torna al successo a chicago

Chase Briscoe ha vinto la gara della NASCAR Cup Series al Chicagoland Speedway, tornando a salire sul podio dopo una pausa. La competizione si è svolta sull’ovale di 1,5 miglia, con il pilota che ha dominato negli ultimi giri. La corsa ha visto una partecipazione numerosa, con vari piloti in lotta per la vittoria fino alla bandiera a scacchi.

Chase Briscoe ritrova il successo nella NASCAR Cup Series al Chicagoland Speedway, impianto che torna protagonista della serie americana dopo una breve assenza a favore della gara nel cuore della città. Il #19 del Joe Gibbs Racing ottiene il sesto successo in carriera battendo nel finale il compagno di squadra Christopher Bell #20. Le due Toyota Camry hanno concluso in ordine la prova sotto i riflettori dell’impianto di Chicago, protagonista nel significativo weekend del 4 luglio. Le auto giapponesi hanno regolato il compagno di squadra Denny Hamlin #11 e la Chevy Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron. Alex Bowman (Hendrick Chevrolet #48) e Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23) si sono attestati nell’ordine al termine di un evento che ha avuto in totale sette neutralizzazioni pari a 43 dei 267 giri compiuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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