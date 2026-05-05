NASCAR Cup | Katherine Legge torna al comando a Watkins Glen

Katherine Legge è tornata a guidare per la NASCAR Cup a Watkins Glen, portando la sua esperienza nelle gare su strada. La sua presenza nel team Live Fast Motorsports ha suscitato interesse, considerando il suo background nelle competizioni di vetture stradali. La scelta di coinvolgerla in questa gara specifica deriva dalla sua capacità di affrontare circuiti con caratteristiche particolari. La gara si è svolta con Legge al volante, con il team che ha puntato sulla sua abilità tecnica.

?? Cosa scoprirai Come potrà la specializzazione stradale di Legge aiutare la Live Fast Motorsports? Perché il team ha scelto proprio lei per Watkins Glen? Quali vantaggi tecnici porta l'esperienza IMSA della pilota su questo circuito? Come influenzerà questa gara la preparazione per la corsa di Indianapolis??? In Breve Legge guiderà la Chevrolet 78 di Live Fast Motorsports supportata da E.l.f. Cosmetics. Pilota ha ottenuto un 17° posto al Brickyard 400 nel 2025. Legge parteciperà alla 110ª .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASCAR Cup: Katherine Legge torna al comando a Watkins Glen Notizie correlate Watkins Glen: Allmendinger sfida gli specialisti con Kaulig Racing? Cosa scoprirai Chi riuscirà a battere Allmendinger tra i giovani talenti del circuito? Come influirà l'esperienza del veterano sulla strategia del... Indy 500: Katherine Legge torna in pista con la nuova sfida HMD? Cosa sapere Katherine Legge guiderà la Chevrolet numero 11 di HMD Motorsports alla Indy 500.