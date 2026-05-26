NASCAR Truck | Cleetus McFarland torna a correre al Michigan

Cleetus McFarland ha ripreso a gareggiare nel campionato NASCAR Truck al Michigan. In precedenza, ha terminato all’ultimo posto a Daytona a causa di un errore. Nelle serie ARCA, ha mostrato alcuni miglioramenti tecnici, anche se non sono stati specificati i dettagli. La sua partecipazione al Michigan rappresenta il suo ritorno in gara dopo l’incidente a Daytona. La competizione si svolge senza ulteriori indicazioni su come affronterà le difficoltà recenti.

? Domande chiave Come supererà l'errore che lo ha portato all'ultimo posto a Daytona?. Quali progressi tecnici ha dimostrato Cleetus nelle serie ARCA?. Perché la NASCAR ha inizialmente bloccato la sua partecipazione a Talladega?. In che modo la gara al Michigan influenzerà il suo rapporto con Childress?.? In Breve Cleetus McFarland guiderà la Chevrolet numero 4 della scuderia Niece Motorsports.. Il pilota ha ottenuto un secondo posto alla gara ARCA Menards a Talladega.. Debutto difficile a Daytona con un incidente alla curva 4 e 37° posto.. Passaggio tecnico tra serie ARCA e NASCAR dopo l'accordo con Richard Childress Racing.. Il 6 giugno prossimo, Cleetus McFarland tornerà a correre nella NASCAR Craftsman Truck Series presso il circuito di Michigan International Speedway. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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