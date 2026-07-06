Napoli violento scontro frontale sul lungomare | donna accusa un malore dopo l’incidente

Un incidente frontale si è verificato questa mattina sul lungomare di Napoli, causando disagi alla circolazione. Una donna coinvolta nell’incidente ha accusato un malore e ha ricevuto assistenza sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e gestione del traffico. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Paura questa mattina sul lungomare di Napoli, dove un incidente stradale ha provocato forti disagi alla circolazione e richiesto l'intervento dei soccorsi. Lo scontro è avvenuto in viale Dohrn, una delle arterie più trafficate della città, e ha coinvolto due veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, nell'impatto sono rimasti coinvolti un van adibito a taxi e una Suzuki Ignis. Le due vetture si sono scontrate frontalmente, riportando danni nella parte anteriore. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e saranno gli agenti della Polizia Locale di Napoli, intervenuti sul posto, a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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