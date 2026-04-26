Un incidente mortale si è verificato domenica mattina sulla strada provinciale 72 tra Casarano e Ugento, nel Salento. Un uomo di 55 anni, che lavorava come macellaio, ha perso la vita in seguito a un violento scontro frontale tra due veicoli. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

? Cosa sapere Rocco Perrone muore domenica mattina sulla SP72 tra Casarano e Ugento dopo lo scontro.. La Procura di Lecce dispone l'autopsia e sequestra i mezzi per accertare le responsabilità.. Rocco Perrone, un macellaio di 49 anni residente a Ruffano, ha perso la vita questa domenica mattina lungo la provinciale 72 tra Casarano e Ugento a causa di uno scontro violentissimo con una Fiat 500 nei pressi del passaggio a livello. Il tragico evento si è consumato in mattinata, lasciando addolorata una comunità che conosceva bene il professionista locale. Secondo le prime ipotesi raccolte sul posto, l’impatto sarebbe avvenuto proprio in corrispondenza di una curva, mentre la vettura si trovava sulla corsia opposta rispetto alla Kawasaki guidata dall’uomo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sul Salento: macellaio muore in un violento scontro frontale

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