Incidente sul Lungomare di Napoli scontro auto-taxi ferita una donna | i passanti aiutano a farla uscire dall'auto
Un incidente stradale si è verificato lungo viale Dohrn, nel Lungomare di Napoli, coinvolgendo un'auto e un taxi. Una donna è rimasta ferita e aiutata dai passanti a uscire dall'auto coinvolta. Sul luogo sono intervenuti agenti della polizia locale e il personale del 118.
Incidente stradale a viale Dohrn. Scontro tra un'auto e un taxi. Ferita una donna. Sul posto polizia locale e 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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