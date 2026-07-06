Incidente sul Lungomare di Napoli scontro auto-taxi ferita una donna | i passanti aiutano a farla uscire dall'auto

Un incidente stradale si è verificato lungo viale Dohrn, nel Lungomare di Napoli, coinvolgendo un'auto e un taxi. Una donna è rimasta ferita e aiutata dai passanti a uscire dall'auto coinvolta. Sul luogo sono intervenuti agenti della polizia locale e il personale del 118.

Incidente stradale a viale Dohrn. Scontro tra un'auto e un taxi. Ferita una donna. Sul posto polizia locale e 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente a Napoli, auto investe pedoni al Corso Garibaldi: due morti

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Incidente sull'Olimpica: taxi si ribalta dopo scontro con un'altra vettura, ferita una donna

Incidente stradale, auto finisce sul marciapiede: ferita una donna, illesi i due bambini a bordoNella prima serata di oggi si è verificato un incidente stradale vicino alla rotatoria Pacificazione Nazionale, dove si incontrano via San Pasquale,...

Temi più discussi: Su e-bike urta una bimba, rissa sul lungomare di Crotone, tre arresti; Investito da un'auto mentre attraversa, morto un 78enne a Secondigliano; Schianto frontale tra uno scooter e un'auto sulla riviera, ragazzo in gravissime condizioni [FOTO]; Nella prima mattinata di oggi, domenica 28 giugno, si è registrato un grave incidente stradale con esito mortale in via Stadera, nel tratto che collega Casoria a Napoli.

Incidente al Porto di Napoli: camionista grave, operato all'Ospedale del Mare ift.tt/xYgMCio x.com

Grave incidente sul Lungomare di Napoli, ci sono feriti: i passanti aiutano a farli uscire dall’autoUn grave incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 6 luglio, sul Lungomare di Napoli. Due auto si sarebbero scontrate per motivi ancora in corso di accertamento. L'impatto è stato viol ... fanpage.it

Versilia, scontro auto-scooter: chi è il 17enne morto. Fuggito l’automobilista. La dinamica: fatale una inversione a U | È caccia a chi era al volante di un suv targa svizzera reddit

Incidente sul lungomare, scooter investe pedone: travolto e ucciso 60enneIl rombo di uno scooter lanciato a folle velocità e un istante appena per accorgersi di quei fari ormai a un palmo di naso. Troppo vicini per tentare uno scatto. Poi il buio e ... ilmattino.it