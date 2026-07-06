Il Napoli svela la maglia del centenario | il testimonial è Maradona!

Il Napoli ha presentato la maglia del centenario per la stagione 2026-27, con un testimonial speciale: una versione di Maradona creata tramite intelligenza artificiale. La maglia è stata mostrata in anteprima durante l’evento ufficiale, senza la presenza fisica dell’ex calciatore. La versione digitale di Maradona ha indossato la maglia, simbolo dei cento anni del club, in una presentazione che ha attirato l’attenzione dei tifosi.

Nessuno è più indicato di Diego Armando Maradona, per indossare per primo la maglia del Napoli per la stagione 2026-27, quella del centenario. Ovviamente, a fare da modello è una versione di Maradona modellata dall'intelligenza artificiale. I grafici sono partiti da com'era nel 1984, quando quarantadue anni e un giorno fa si presentava al popolo napoletano al San Paolo. Adesso è ritratto nello stadio che porta il suo nome, lo si intuisce dal colore dei seggiolini, frutto di un recente intervento di restauro dell'impianto. Diego è rilassato, braccia aperte, pantalone scuro, scarpe bianche e una maglia azzurra con colletto. Lo sponsor tecnico e quelli commerciali sono in bianco, lo stemma invece è racchiuso in uno scudo dorato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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