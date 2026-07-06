allegri a napoli tra una settimana oggi via i veli alla nuova maglia del centenario

Oggi pomeriggio il Napoli ha presentato la nuova maglia in occasione del centenario, che sarà indossata durante le celebrazioni che dureranno un anno. La squadra partirà per Napoli tra una settimana, dove inizieranno i festeggiamenti ufficiali. La maglia è stata svelata in un evento pubblico, segnando l'inizio delle attività commemorative. Le celebrazioni dureranno dodici mesi e includeranno vari appuntamenti e iniziative legate alla storia del club.

Il Napoli inizia i festeggiamenti per il centenario, che dureranno dodici mesi, con due appuntamenti: si comincia oggi pomeriggio 6 con la presentazione della nuova maglia home 202627 con il nuovo marchio durante una conferenza stampa a bordo della nave da crociera MSC World Europa (la maglia da trasferta e la terza maglia saranno svelate nel corso del precampionato). Poi il 10 giugno la presentazione della nuova campagna abbonamenti e il 1° agosto la grande festa che coinvolgerà piazze e luoghi simbolo di Napoli, il club, i tifosi, leggende azzurre del passato e del presente., Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, le prime parole da allenatore azzurro saranno alla presentazione di martedì 14 alle 11. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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