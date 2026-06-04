Maturità 2026 oggi i nomi dei commissari esterni | ecco dove trovarli tutte le novità e cosa cambia

Oggi, giovedì 4 giugno, vengono annunciati i nomi dei presidenti e dei commissari esterni della Maturità 2026. Le liste ufficiali sono disponibili online e presso le scuole coinvolte. La pubblicazione riguarda sia i nomi dei commissari che le sedi di svolgimento degli esami. La novità di quest’anno include alcune variazioni nelle modalità di comunicazione e distribuzione delle nomine. Non sono ancora stati forniti dettagli su eventuali modifiche alle procedure di esame.

Oggi, giovedì 4 giugno, si conosceranno i nomi dei presidenti e dei commissari esterni della Maturità 2026. A 15 giorni dalla prima prova scritta, fissata per il 18 giugno, circa 500mila maturandi potranno conoscere chi siederà dall’altra parte del banco. Quando e dove escono i nomi dei commissari La data del 4 giugno è stata anticipata da fonti ministeriali e confermata da diverse sigle sindacali del comparto scuola. I docenti nominati riceveranno l’incarico attraverso il portale POLIS – Istanze Online e il sistema Sidi. Studenti e famiglie potranno invece consultare la composizione delle commissioni sul motore di ricerca pubblico del Mim. Le funzioni saranno disponibili a breve e si attiverà nelle ore successive alla pubblicazione delle nomine. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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