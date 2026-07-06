Una rissa tra i gestori di un bar e un gruppo di turisti si è verificata nel centro storico di Napoli, coinvolgendo anche un uomo di 54 anni rimasto ferito. La lite è scoppiata per la gestione dei tavoli all’aperto nel locale. La discussione si è trasformata in un episodio violento, causando danni e tensioni tra le parti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per sedare la situazione e soccorrere il ferito.

Napoli: rissa nel centro storico tra i gestori di un bar e un gruppo di turisti per l’occupazione dei tavoli. Ferito un uomo di 54 anni. Una violenta discussione è scoppiata nel cuore del centro storico di Napoli durante la serata di ieri. L’episodio ha visto coinvolti i responsabili di un’attività commerciale e un gruppo di visitatori stranieri presenti sul territorio cittadino. All’origine del violento diverbio ci sarebbero state alcune divergenze relative alla gestione e all’utilizzo degli spazi esterni del locale, una problematica che ha rapidamente surriscaldato gli animi trasformando una banale incomprensione in una vera e proprie aggressione fisica. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Napoli: scontro violento in un locale del centro per i tavoli all’aperto

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