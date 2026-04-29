A2 del Mediterraneo | scontro violento tra auto 3 feriti in ospedale

Nella notte sulla A2 del Mediterraneo, all’altezza del chilometro 24 in direzione sud, si è verificato un incidente tra due auto, una Citroen e una Peugeot. L’impatto ha causato il ribaltamento di una vettura, e tre persone sono rimaste ferite. Le auto sono state trasportate in ospedale a Battipaglia per le cure del caso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro.

? Cosa sapere Scontro tra Citroen e Peugeot al chilometro 24 della A2 verso sud ieri notte.. Tre feriti ricoverati a Battipaglia dopo il ribaltamento di una vettura sul tratto autostradale.. Tre persone sono finite sotto le cure mediche dell’ospedale di Battipaglia dopo un violento scontro avvenuto ieri sera, poco prima della mezzanotte, al chilometro 24+400 della A2 del Mediterraneo in direzione sud. Il silenzio della notte è stato spezzato bruscamente dall’impatto tra una Citroen C3 e una Peugeot 208. La forza della collisione è stata tale da far ribaltare la vettura modello Citroen sulla sede stradale, trasformando quel tratto di autostrada in un teatro di emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A2 del Mediterraneo: scontro violento tra auto, 3 feriti in ospedale Notizie correlate Violento scontro tra due auto: feriti portati in ospedaleBrutto incidente nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, lungo l’autostrada A21. Bucciano, violento scontro tra due auto: tre feriti in ospedaleUn violento impatto tra due veicoli ha scosso la tranquillità di via Sisto a Bucciano nella tarda mattinata di questo mercoledì 22 aprile 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente sulla A2 del Mediterraneo: auto si ribalta, tre feriti; Battipaglia, incidente sull’A2 del Mediterraneo: tre feriti; Salerno, grave incidente in autostrada: scontro tra due vetture, tre persone in ospedale; Scontro tra auto e camion in A2, si ribaltano entrambi i mezzi. Un ferito. Paura sulla A2: Scontro tra due auto e ribaltamento, tre feriti a BattipagliaGrave incidente sulla A2 del Mediterraneo nei pressi di Salerno: una Citroen C3 si ribalta dopo l'impatto con una Peugeot 208. Tre feriti in ospedale. infocilento.it Salerno, grave incidente in autostrada: scontro tra due vetture, tre persone in ospedaleLa squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno è intervenuta d’urgenza nella serata odierna a causa di un grave incidente stradale avvenuto lungo la A2 ... ilmattino.it Incidente sulla A2 del Mediterraneo: violento scontro tra due auto all'altezza del km 24. Una vettura si è ribaltata sulla carreggiata. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Salerno per estrarre i feriti, ora ricoverati a Battipaglia. Traffico ripristinato d - facebook.com facebook