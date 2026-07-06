Napoli parla ADL | Lavorerò giorno e notte a queste due cose! Sono la priorità

Da spazionapoli.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Napoli ha dichiarato che si concentrerà intensamente sulla realizzazione di uno stadio e di un centro sportivo, considerandoli le priorità principali per il club. Ha specificato che lavorerà su questi progetti fino al 2027 e oltre, ritenendo che senza strutture adeguate il team non possa competere ai livelli delle altre grandi squadre italiane. La sua attenzione sarà rivolta esclusivamente a queste due aree, che considera fondamentali per il futuro del club.

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Aurelio De Laurentiis fissa gli obiettivi infrastrutturali del Napoli: stadio e centro sportivo rappresentano le priorità concrete su cui il presidente lavorerà fino al 2027 e oltre, convinto che senza strutture adeguate il club non possa competere con Inter, Milan e Juventus. De Laurentiis: il Napoli faticherà, ma servono le strutture. Il patron partenopeo traccia una linea netta tra ambizioni e realtà economica. Il Napoli non genera i ricavi dei big del Nord, una disparità che richiede scelte diverse. De Laurentiis riconosce il divario: “ Il Napoli non fattura come Inter, Milan e Juventus, il Napoli, come diceva Conte deve faticare, ma servono le strutture “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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