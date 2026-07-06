Il presidente del Napoli ha dichiarato di voler guardare al passato per affrontare il presente, e ha annunciato che lavorerà intensamente sul progetto dello stadio. La stagione ufficiale del club coincide con il centenario, segnando l'inizio del nuovo ciclo azzurro. La comunicazione è arrivata in un contesto di rinnovamento, con attenzione alle strategie future e ai lavori sul nuovo impianto.

Adesso si che entra nel vivo la nuova stagione del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Quello di oggi è infatti a tutti gli effetti il primo appuntamento ufficiale del nuovo corso azzurro, che coincide con il centenario del Napoli. Oggi il club ha svelato, a bordo della Msc World Europa approdata nelle scorse ore al porto di Napoli, quella che sarà la maglia home che gli uomini di Massimiliano Allegri indosseranno a partite già dalla pre season di Dimaro e Castel Di Sangro. Un ritorno al passato, con il Corsiero del Sole all'interno dello stemma e tutto il concept della divisa ispirato alle maglie del grande Napoli di Maradona. Tra i presenti, ovviamente, il patron Aurelio De Laurentiis, che ha detto: «Mio padre si è laureato alla Federico II. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Nuova maglia Napoli, De Laurentiis: «Occhi al passato verso il presente. Stadio? Lavorerò giorno e notte»

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