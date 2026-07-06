Il presidente del Napoli ha presentato ufficialmente la nuova maglia della squadra, sottolineando di guardare al passato ma con attenzione rivolta al futuro. Ha anche annunciato di lavorare intensamente sul progetto dello stadio, dedicando tempo e impegno. Questa cerimonia segna l'inizio della nuova stagione, in concomitanza con il centenario del club, e rappresenta il primo evento ufficiale del nuovo corso azzurro.

Adesso si che entra nel vivo la nuova stagione del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Quello di oggi è infatti a tutti gli effetti il primo appuntamento ufficiale del nuovo corso azzurro, che coincide con il centenario del Napoli. Oggi il club ha svelato, a bordo della Msc World Europa approdata nelle scorse ore al porto di Napoli, quella che sarà la maglia home che gli uomini di Massimiliano Allegri indosseranno a partite già dalla pre season di Dimaro e Castel Di Sangro. Un ritorno al passato, con il Corsiero del Sole all'interno dello stemma e tutto il concept della divisa ispirato alle maglie del grande Napoli di Maradona. Tra i presenti, ovviamente, il patron Aurelio De Laurentiis, che ha detto: «Mio padre si è laureato alla Federico II. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Nuova maglia Napoli, De Laurentiis: «Occhi al passato, ma verso il futuro. Stadio? Lavorerò giorno e notte»

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