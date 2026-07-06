Napoli McTominay vicino al rinnovo Rifiutate due top club per restare in azzurro
Il Napoli sta negoziando il rinnovo del contratto di Scott McTominay, considerato un elemento chiave del team. Il centrocampista scozzese ha rifiutato offerte da due club di alto livello per continuare a giocare con la squadra partenopea. La società sta cercando di prolungare il contratto attuale, che scade nel prossimo futuro, e sta lavorando per definire i nuovi termini dell’accordo.
Il Napoli vuole costruire il proprio futuro attorno a Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è considerato un punto fermo del progetto azzurro e la società è già al lavoro per prolungare il suo contratto. Secondo quanto riportato da Enzo Bucchioni per TMW, il giocatore avrebbe manifestato la volontà di restare a lungo in maglia partenopea, diventando uno dei simboli del club. McTominay, 29 anni, avrebbe infatti rifiutato anche l’interesse di grandi potenze europee come Real Madrid e Barcellona, scegliendo di continuare la propria avventura a Napoli. Una decisione dettata non solo da motivazioni professionali, ma anche da un forte legame creato con l’ambiente azzurro e con la città. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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Scott McTominay: il nuovo scugnizzo di Napoli!
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