Il Napoli sta negoziando il rinnovo del contratto di Scott McTominay, considerato un elemento chiave del team. Il centrocampista scozzese ha rifiutato offerte da due club di alto livello per continuare a giocare con la squadra partenopea. La società sta cercando di prolungare il contratto attuale, che scade nel prossimo futuro, e sta lavorando per definire i nuovi termini dell’accordo.

Il Napoli vuole costruire il proprio futuro attorno a Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è considerato un punto fermo del progetto azzurro e la società è già al lavoro per prolungare il suo contratto. Secondo quanto riportato da Enzo Bucchioni per TMW, il giocatore avrebbe manifestato la volontà di restare a lungo in maglia partenopea, diventando uno dei simboli del club. McTominay, 29 anni, avrebbe infatti rifiutato anche l’interesse di grandi potenze europee come Real Madrid e Barcellona, scegliendo di continuare la propria avventura a Napoli. Una decisione dettata non solo da motivazioni professionali, ma anche da un forte legame creato con l’ambiente azzurro e con la città. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Napoli, McTominay vicino al rinnovo. Rifiutate due top club per restare in azzurro

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Scott McTominay: il nuovo scugnizzo di Napoli!

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