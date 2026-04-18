Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di Scott McTominay, che è diventato un elemento chiave della squadra. L'obiettivo è prolungare l’accordo fino al 2030, rafforzando così il legame con il centrocampista scozzese. La trattativa è in fase avanzata e rappresenta una mossa strategica per il club. L’interesse del Napoli a consolidare il rapporto con il giocatore si inserisce nel progetto di rafforzamento della squadra per le stagioni a venire.

Il Napoli accelera per blindare Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è diventato uno dei punti fermi del progetto azzurro e il club vuole muoversi in anticipo per allungare il suo contratto. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il traguardo della fumata bianca è vicino. I contatti tra le parti vanno avanti da tempo. La volontà di proseguire insieme, del resto, non è mai mancata. Da una parte c’è il Napoli, deciso a consolidare uno dei suoi uomini più importanti. Dall’altra c’è il giocatore, che ha dato piena disponibilità a continuare il percorso in azzurro oltre l’attuale scadenza del 2028. A confermare il clima dei colloqui è stato anche il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha parlato in modo molto chiaro dello stato della trattativa: “Stiamo parlando, abbiamo un rapporto chiaro e limpido”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay, rinnovo vicino: il Napoli punta al 2030

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