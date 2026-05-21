McTominay-Napoli rinnovo vicino | cena con Manna

Il Napoli sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori, tra cui Scott McTominay. La società ha organizzato una cena con l’agente del centrocampista, Manna, per discutere del rinnovo di contratto. La trattativa sembra in fase avanzata e il club intende confermare il giocatore anche nella prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma le parti sono in contatto da alcuni giorni. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

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Il Napoli lavora anche sui rinnovi. Tra le priorità del club c’è il futuro di Scott McTominay, uno dei giocatori più importanti della stagione azzurra e ormai considerato un punto fermo del nuovo progetto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella serata di ieri il direttore sportivo Giovanni Manna è stato visto a cena con il centrocampista scozzese nel quartiere Chiaia, in uno dei locali più esclusivi del centro di Napoli. Un incontro che avrebbe avuto al centro proprio il rinnovo del contratto. La trattativa è già impostata da tempo e procede in un clima positivo. Il Napoli vuole blindare McTominay, protagonista per rendimento, leadership e continuità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - McTominay-Napoli, rinnovo vicino: cena con Manna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Parole da LEADER di dopo Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, Manna a DAZN: “Conte resta, McTominay trattativa in corso per il rinnovo” Leggi anche: McTominay, rinnovo vicino: il Napoli punta al 2030 McTominay-Napoli: accordo blindato e rinnovo ad un passo napolijournal.com/2026/05/20/mct… #mctominay #mercato #napoli x.com : Rasmus Højlund è diventato un giocatore del Napoli con un dal Manchester United per € reddit REPUBBLICA - Napoli, McTominay trascinatore, a buon punto la trattativa per il rinnovoIl quotidiano La Repubblica riferisce gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Scott McTominay, centrocampitsa del Napoli: Napoli, padrone della partita grazie all'ennesima prova da leader del suo tras ... napolimagazine.com Napoli, McTominay sempre più centrale: il rinnovo si avvicina e Pisa può diventare la notte della svoltaScott McTominay e il Napoli sembrano destinati a proseguire insieme ancora a lungo. Attorno al centrocampista scozzese cresce la convinzione che il club voglia blindare uno dei giocatori diventati più ... gonfialarete.com