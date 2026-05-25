De Laurentiis minaccia di lasciare lo stadio Maradona da quando è arrivato a Napoli e ogni volta resta dov'è
Da quando è arrivato a Napoli, il proprietario del club ha minacciato più volte di lasciare lo stadio Maradona, ma ogni volta rimane. Dopo aver annunciato in passato il trasferimento a Caserta, Pompei, Bagnoli e ai terreni Q8 di Napoli Est, continua a rimanere nella stessa struttura. Le sue dichiarazioni sono state ripetute nel tempo, senza che si concretizzassero cambiamenti concreti.
Ogni tot anni il patron annuncia che lascerà lo stadio di Fuorigrotta per una nuova destinazione: Caserta, Pompei, Bagnoli, e ora i terreni Q8 di Napoli Est. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Occhio De Laurentiis, guarda quanta gente si mette in fila per visitare lo stadio Maradona (non sottovalutarne il fascino)Numerose persone si sono formate in fila per visitare lo stadio Maradona, attirate dal suo fascino.
Stadio Maradona, Manfredi: “Lavori indipendentemente dagli Europei. De Laurentiis? Sintesi si troverà”Il sindaco di Napoli ha annunciato che i lavori di riqualificazione dello stadio Maradona proseguiranno indipendentemente dalla candidatura della...
Temi più discussi: De Laurentiis minaccia di lasciare lo stadio Maradona da quando è arrivato a Napoli, e ogni volta resta dov'è; Alla Canottieri Napoli il libro delle amichevoli dei 100 anni azzurri; Iran verso i Mondiali tra tensioni e guerra: la FIFA tratta con Teheran mentre Trump minaccia nuovi attacchi.
Conte, le ragioni dell’addio al Napoli. Sarri tentenna, De Laurentiis sonda Allegri Antonio Conte e il Napoli, siamo ai titoli di coda. Domenica al Maradona, contro l’Udinese, sarà l’ultima partita del tecnico salentino sulla panchina azzurra. Un addio ormai immi facebook
Conte diretta conferenza stampa: le parole del tecnico del Napoli dopo la sua ultima partita al MaradonaGli azzurri vincono l'ultima partita della stagione contro l'Udinese e salutano il loro allenatore: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Napoli, offerta da 2 miliardi per il club: De Laurentiis dice no, ma il consorzio di investitori Usa insisteUn consorzio americano guidato da Underdog Global Partners vuole acquisire il club e rilanciare anche lo stadio Maradona ... affaritaliani.it