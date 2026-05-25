De Laurentiis minaccia di lasciare lo stadio Maradona da quando è arrivato a Napoli e ogni volta resta dov'è

Notizia in breve

Da quando è arrivato a Napoli, il proprietario del club ha minacciato più volte di lasciare lo stadio Maradona, ma ogni volta rimane. Dopo aver annunciato in passato il trasferimento a Caserta, Pompei, Bagnoli e ai terreni Q8 di Napoli Est, continua a rimanere nella stessa struttura. Le sue dichiarazioni sono state ripetute nel tempo, senza che si concretizzassero cambiamenti concreti.