Napoli in scena al Trianon Viviani | ecco la prima stagione di Pierpaolo Sepe

Notizia in breve

A Napoli, al Trianon Viviani, è iniziata la prima stagione di spettacoli diretta da Pierpaolo Sepe. La stagione è partita il 16 ottobre con il concerto “Radio Trianon”. In programmazione sono previsti spettacoli come “La Cantata dei Pastori” con Peppe Barra e Lalla Esposito, e altri titoli ancora da annunciare. La rassegna proseguirà con diverse rappresentazioni teatrali e musicali fino a fine stagione.