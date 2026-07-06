Napoli in scena al Trianon Viviani | ecco la prima stagione di Pierpaolo Sepe
A Napoli, al Trianon Viviani, è iniziata la prima stagione di spettacoli diretta da Pierpaolo Sepe. La stagione è partita il 16 ottobre con il concerto “Radio Trianon”. In programmazione sono previsti spettacoli come “La Cantata dei Pastori” con Peppe Barra e Lalla Esposito, e altri titoli ancora da annunciare. La rassegna proseguirà con diverse rappresentazioni teatrali e musicali fino a fine stagione.
Dopo l’inaugurazione del 16 ottobre con il concerto “Radio Trianon”, in scena arriva “La Cantata dei Pastori” con Peppe Barra e Lalla Esposito, “Così fan tutte” di Mozart, la rassegna per ragazzi “Esercizi di Fantasia”, gli spettacoli di Davide Iodice, Enzo Cosimi, Armando Punzo, Dadà, Sabrina Scuccimarra, Mimmo Borrelli, Luca Saccoia, Gino Curcione, Emanuele Valenti. 🔗 Leggi su 2anews.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Il barbiere di Siviglia al Teatro Trianon
Notizie e thread social correlati
Pierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico del Teatro Trianon VivianiPierpaolo Sepe è stato nominato nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli.
Pierpaolo Sepe assume la direzione artistica del Teatro Trianon Viviani. Nuova era in arrivo!È stato annunciato che Pierpaolo Sepe ricoprirà il ruolo di direttore artistico del Teatro Trianon Viviani.
Temi più discussi: Di Napoli lascia il Cda del Trianon Viviani, nominata Clementina Chieffo; Torna il Festival delle Ville Vesuviane tra musica, arte e teatro; Al Trianon Viviani ‘o Zulù e Venturiello in Petrolini; Fondazione Trianon Viviani Clementina Chieffo nel consiglio di amministrazione | subentra a Igina Di Napoli.
Questa sera alle 21, al Trianon Viviani di Napoli, va in scena Storia ‘e na guerra ‘ncapa, l’originale versione ritmica di Paolo Romano (ShaOne) dell’Histoire du Soldat di Igor Stravinskij, per la regia di Mariano Bauduin LEGGI L'ARTICOLO DI Espedito Piston facebook
Col claim 'Curre curre guaglio' nuova stagione al Trianon di Napoli targata SepeUna stagione all'insegna della pluralità, dell'eterogeneità, della differenze: Perché Napoli produce differenze, produce arte dappertutto e in qualsiasi modo. Bisogna avere la cura di ascoltarla. (A ... ansa.it
Curre curre guaglio’, la stagione 2026-2027 del Trianon VivianiCon il claim Curre curre guaglio’, il neodirettore artistico Pierpaolo Sepe presenta la stagione 2026-2027 del Trianon Viviani – teatro della Canzone napoletana. Il cartellone si dipana da settembre ... napolitoday.it