È stato annunciato che Pierpaolo Sepe ricoprirà il ruolo di direttore artistico del Teatro Trianon Viviani. La nomina è stata comunicata ufficialmente e segna un cambiamento nella gestione artistica della struttura teatrale. Questa decisione riguarda l’incarico di guida creativa dell’istituzione per un nuovo ciclo di programmazione. La nomina è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale dell’ente.

"> Nomina del Nuovo Direttore Artistico del Teatro Trianon Viviani. Napoli — Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e l’assessore alla Cultura, Ninni Cutaia, hanno annunciato oggi l’esito della procedura di selezione per il nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani. L’incarico è stato affidato al regista Pierpaolo Sepe durante una conferenza stampa tenutasi nella Sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia. Questo importante evento ha visto la partecipazione di diverse figure di spicco, tra cui Giovanni Pinto, presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Trianon Viviani, e Raffaele Chianese, capo di gabinetto della Città Metropolitana di Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pierpaolo Sepe assume la direzione artistica del Teatro Trianon Viviani. Nuova era in arrivo!

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